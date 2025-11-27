На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ рассказали, повлияет ли ситуация с замороженными резервами на финансовую стабильность

ЦБ: ситуация с замороженными резервами не повлияет на финансовую стабильность
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия располагает достаточным объемом ликвидных активов, ситуация с замороженными резервами Центробанка не повлияет на финансовую стабильность. Об этом заявил зампред регулятора Филипп Габуния, передает ТАСС.

«Я не буду спекулировать и рассуждать на тему каких-то решений, но могу сказать точно, что у нас достаточно ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, чтобы обеспечить выполнение наших функций. Поэтому финансовой стабильности ничего не угрожает», — рассказал он.

27 ноября портал Euractiv написал, что Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе может презентовать юридическое предложение об экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины.

Новое предложение было подготовлено вопреки решительному протесту министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, выраженному на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза.

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания «коалиции желающих» заявил, что страны ЕС примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни. По словам французского лидера, это решение может предоставить Украине ясную перспективу и якобы «сохранит давление» на Россию.

Ранее Захарова пообещала Европе жесткий ответ на присвоение активов России.

