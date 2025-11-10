Международные резервы РФ выросли на 1,8%

Международные резервы РФ в октябре выросли на 1,8%, до $725,8 млрд

Международные резервы РФ в октябре составили $725,841 млрд. Об этом сообщил Банк России.

По данным Центробанка, за октябрь международные резервы РФ выросли на $12,54 млрд, или на 1,8%.

Кроме того, стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на $17,608 млрд, или на 6,2%, до $299,821 млрд.

16 октября Международные резервы России достигли рекордного уровня в $729,5 млрд, увеличившись на $7 млрд за неделю. Неделей ранее объем резервов составлял $722,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в МВФ. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с ЦБ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.

Ранее золотой запас России принес стране более $140 млрд благодаря подорожанию металла.