Международные резервы РФ выросли на 1,8%

Международные резервы РФ в октябре составили $725,841 млрд. Об этом сообщил Банк России.
По данным Центробанка, за октябрь международные резервы РФ выросли на $12,54 млрд, или на 1,8%.
Кроме того, стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на $17,608 млрд, или на 6,2%, до $299,821 млрд.
16 октября Международные резервы России достигли рекордного уровня в $729,5 млрд, увеличившись на $7 млрд за неделю. Неделей ранее объем резервов составлял $722,5 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в МВФ. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с ЦБ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.
Ранее золотой запас России принес стране более $140 млрд благодаря подорожанию металла.