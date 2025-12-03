Стало известно, сколько доллар будет стоить до конца года

Инвестстратег Бахтин: до конца года курс доллара вернется к 80 рублям

До конца 2025 года курс доллара вернется к 80 рублям, а евро — 94–95 рублям, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Но вряд ли курсы валют будут сильно выше. Обычно рубль слабеет в третьем-четвертом квартале из-за сокращения профицита торгового баланса, но в этом году закономерность не работает. Во-первых, импорт и его спрос на валюту остаются слабыми из-за жесткой ДКП. Во-вторых, ненефтегазовый экспорт практически компенсировал сократившиеся на 15% доходы от продажи энергоносителей. В-третьих, поддержку оказала геополитика, хотя значение этого фактора именно для курса рубля кажется преувеличенным. Потенциал дальнейшего сжатия риск-премии ограничен», — отметил Бахтин.

По его словам, существенные колебания курсов валют могли бы вызвать крупные внешнеполитические события, например, возможное заключение мирных договоренностей по Украине.

В 2026 году Бахтин ожидает возвращения курсов доллара и евро к фундаментальным уровням: по мере снижения ключевой ставки будет расти импорт, а объем валютных операций государства сократится почти вдвое. Среднегодовой курс доллара будет выше 90 рублей, евро — свыше 100 рублей, считает Бахтин.

