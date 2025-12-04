На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курс доллара опустился до минимума с мая 2023 года

Курс доллара на Forex упал ниже 76 рублей впервые с мая 2023 года
true
true
true
close
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже 76 рублей впервые с 12 мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные композитного индикатора ICE на площадке Investing.com.

К 17:51 по московскому времени доллар снижался на 2,42%, до 75,7238 рубля. На российском межбанковском рынке американская валюта теряла 1,73%, опускаясь до 76,25 рубля.

«Курс доллара на Forex опускался ниже 76 руб. впервые с 12 мая 2023 года», — отмечается в данных ICE.

Как прогнозирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, доллар будет стоить 78–80 рублей, евро — 89–92 рубля, юань — 10,9–11,2 рубля на следующей неделе.

По его словам, спрос на валюту может активизироваться сезонным повышением расходов компаний и граждан перед январскими праздниками. К тому же, как показывают наблюдения, инвесторы склонны в конце декабря наращивать валютные позиции из-за опасений реализации какого-либо негатива в праздничный период, предупредил финансист.

Ранее стало известно, сколько россияне потеряли на покупке долларов в конце 2024 года.

