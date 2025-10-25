На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали дату индексации неиспользованной суммы маткапитала

Неиспользованную сумму маткапитала проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026 года
true
true
true
close
РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что неиспользованная часть средств материнского капитала будет проиндексирована на 6,8% с 1 февраля 2026 года.

«Если вам уже выдали материнский капитал и у вас осталась некая сумма, то эта сумма индексируется. Это очень важно», — сказала Буцкая.

По ее словам, окончательный коэффициент индексации может быть скорректирован в случае значительного изменения уровня инфляции по итогам года. Парламентарий уточнила, что актуальный размер неизрасходованной части материнского капитала можно проверить на портале «Госуслуги».

Кроме того, Буцкая напомнила, что остатки материнского капитала в размере до 10 тыс. рублей можно получить наличными, подав соответствующее заявление, которое также доступно на «Госуслугах».

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей.

До этого сообщалось, что Минтруд прорабатывает возможность модернизации маткапитала, поскольку необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

Ранее Путин рассказал о приоритетном подходе к маткапиталу.

