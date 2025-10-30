На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья

«Новые люди» предложили использовать маткапитал на ремонт жилья
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили в правительство на отзыв законопроект, в рамках которого предложили разрешить россиянам использовать средства материнского капитала на ремонт жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно инициативе, изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Сейчас на ремонт можно направить средства регионального маткапитала в ряде субъектов. Законопроектом предлагается устранить этот дисбаланс, следует из документа.

Депутаты подчеркнули, что в случае одобрения проекта россияне смогут использовать маткапитал для оплаты ремонта жилья. Согласно пояснительной записке, под такими услугами понимаются профессиональные работы, выполняемые специализированными организациями или индивидуальными предпринимателями за плату.

25 октября первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что неиспользованная часть средств материнского капитала будет проиндексирована на 6,8% с 1 февраля 2026 года. По ее словам, окончательный коэффициент индексации может быть скорректирован в случае значительного изменения уровня инфляции по итогам года.

Ранее россиянам напомнили об увеличении маткапитала при рождении первого ребенка.

