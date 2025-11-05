Государство получило в доход акции компаний «Яшкино» и «Кириешки»

В доход государства переданы акции компании «Кондитерус Ком», которая владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки». Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Он пояснил, что ФССП приняла обеспечительные меры по исполнительным документам об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало Денису Штенгелову и аффилированным лицам. В настоящее время уже переданы в доход РФ почти семь миллионов акций АО «Кондитерус Ком» и свыше 895,5 тыс. акций АО «Боавишта», принадлежащие Штенгелову и его жене Марии Коржиловой.

2 октября сообщалось, что Тверской районный суд Москвы признал бизнесмена Штенгелова, его отца Николая и супругу Коржилову экстремистским объединением и постановил обратить в доход государства их активы в KDV Group («Кириешки», «Бабкины семечки», Calve) на полмиллиарда рублей. По версии прокуратуры, Штенгеловы выводили за рубеж доходы бизнеса, а средства направлялись на поддержание экономик «недружественных стран», в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца «Кириешек» и «Яшкино».