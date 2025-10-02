Суд обратил в доход государства «Кириешки» и Calve. А владельцев бизнеса Штенгеловых признал экстремистским объединением

Тверской райсуд Москвы 1 октября признал бизнесмена Дениса Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением и постановил обратить в доход государства их активы в KDV Group («Кириешки», «Бабкины семечки», «Calve») на полмиллиарда рублей. В перечень вошли акции крупнейшего производителя снеков и кондитерских изделий, включая головное предприятие «Кондитерус Ком». По данным прокуратуры, Штенгеловы выводили средства за рубеж и поддерживали экономики США и Австралии, а также украинские формирования. Сами они не в России. Защита настаивает на отсутствии доказательств и намерена обжаловать решение.

Ответчиками по иску заместителя генпрокурора выступали основатель и контролирующий акционер KDV Group («Кириешки», «Бабкины семечки», «Calve», «Три корочки», «Чипсоны» и др.) Денис Штенгелов, его отец Николай, гражданская супруга Мария Коржилова и юрлицо АО «Кондитерус Ком».

По версии прокуратуры, Штенгеловы выводили за рубеж доходы бизнеса, а средства направлялись на поддержание экономик «недружественных стран», в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине.

Общая сумма вывода оценивалась более чем в 21 млрд руб.

Николай Штенгелов, утверждается в иске, с 2014 года оказывал финансовую помощь украинской стороне и создал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в батальоны «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) и «Днепр-1» (признан в РФ террористической организацией). Его сын, по версии надзорного ведомства, снабжал украинские формирования продовольствием и другими товарами.

23 сентября суд привлек к делу Коржилову, владеющую долями в активах KDV. Ее имущество также вошло в список изымаемых.

В итоговом решении стоимость активов, обращаемых в доход государства, была оценена прокуратурой в 497 млрд руб.

Защита Штенгеловых заявила, что обвинения прокуратуры голословны и не подкреплены достоверными доказательствами. Адвокаты отмечали, что бизнес семьи функционировал легально, а связи с украинскими военными структурами документально не подтверждены. Суд отклонил ходатайства о дополнительных экспертизах и отводе судьи.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Это означает переход контроля над активами KDV к государству еще до завершения апелляций.

Бизнес KDV

KDV Group является крупнейшим российским производителем снеков и кондитерских изделий. Холдинг владеет брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Балтимор», «Чипсоны», «Три корочки». Кроме того, под управлением группы находится сеть супермаркетов «Ярче!», работающая в Центральной России, Поволжье и Сибири.

Согласно данным Forbes, Денису Штенгелову принадлежит 78,8% уставного капитала «Кондитерус Ком».

В 2025 году он занимал 98-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,4 млрд.

KDV (Кондитерский дом Восток) был основан в Кемеровской области в 1990-е годы и вырос в одного из лидеров российского рынка продуктов питания. Холдинг активно скупал региональные бренды и расширял производственные мощности. Ранее через группу компаний Штенгелов владел долей в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в 2018 году произошел пожар. После трагедии бизнесмен перевел в бюджет региона 192 млн руб. для компенсаций родственникам погибших.

Кто такие Штенгеловы

Денис Штенгелов родился в деревне Губино Томской области. По данным прокуратуры, он является гражданином Австралии и уже более 15 лет проживает там с семьей . Начинал в торговле, в 1990-е годы сосредоточился на производстве снеков и кондитерки. В последние годы контролировал KDV Group и сеть «Ярче!». Кроме того, ему принадлежит томский футбольный клуб КВД, выступающий во второй лиге.

Отец бизнесмена Николай Штенгелов, по данным прокуратуры, имеет гражданство Украины и живет там с начала 2000-х . Он возглавлял успешное сельхозпредприятие «Петровское» в Запорожской области, был депутатом Приморского районного совета и членом Аграрной партии Украины. Украинские СМИ сообщали, что он активно поддерживал проведение «антитеррористической операции» в Донбассе, а в 2017 году был награжден грамотой за помощь украинской армии. Он подтверждал эту информацию, отмечая, что почти не общался с сыном последние годы.

Мария Коржилова, гражданская супруга Дениса Штенгелова, владеет долями в активах группы и стала одной из ответчиц по делу.