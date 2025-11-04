На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где россиянам проще всего платить ипотеку

РИА: в 59 регионах России ипотека оказалась дороже медианной зарплаты жителей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В большинстве регионов России ежемесячный платеж по ипотеке на рыночных условиях превышает медианный доход жителей. Статистику собрало РИА Новости с помощью Центрального банка России и аналитиков Центра экономических исследований.

С января по октябрь 2025 года выяснилось, что в 59 из 85 субъектов РФ для обслуживания обычного ипотечного кредита потребуется потратить больше, чем средний заработок в регионе. Наиболее сложная ситуация сложилась в Калмыкии, где платеж по ипотеке приближается к 90 тыс. рублей при медианной зарплате 43 тысячи. В Северной Осетии и Дагестане ежемесячный платеж превышает доход населения в полтора и более раза.

Причиной роста нагрузки на семейные бюджеты аналитики называют сворачивание программы базовой льготной ипотеки и повышение ключевой ставки ЦБ.

В то же время жителям северных регионов и Дальнего Востока ипотека дается проще. Так, на Чукотке платеж по кредиту составляет 39% медианной зарплаты, на Ямале — 48%. Москва в рейтинге доступности находится ближе к середине: минимальный платеж за студию составляет 113,8 тысячи рублей при среднем доходе 109,9 тысячи, а за квартиру от 60 кв. м платить придется в 3–4 раза больше.

В Чечне и Ингушетии ипотека выглядит сравнительно доступной не из-за высоких доходов, а из-за минимального среднего размера кредита — около одного миллиона рублей, что приводит к платежам 16–17 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, в 26 регионах ипотечные платежи остаются ниже медианной зарплаты, в остальных 59 — превышают доходы большинства жителей, что делает рынок жилья значительной финансовой нагрузкой для населения.

Ранее стало известно, что в России могут ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах.

