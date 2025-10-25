Энергоресурсы, изъятие активов и ракеты. В Европе разработали стратегию победы над Россией

«Коалиция желающих» готовит новую «стратегию максимального давления» на Россию, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече соратников в Лондоне. По его словам, участники объединения сделают все возможное для вытеснения российских нефти и газа с международных рынков, приложат усилия для использования замороженных российских активов в пользу Украины и усилят дальнейшее военное давление на Москву «за счет дальнейшего предоставления средств дальнего действия». В России, в свою очередь, отметили, что «подобные замашки на роль «глобального полицейского» гарантированно не останутся без последствий».

Британский премьер Кир Стармер призвал союзников предоставить Украине ракеты большой дальности и изложил свой план по «прекращению войны с Россией», пишет The Telegraph. Заявления прозвучали во время «наспех организованной» встречи лидеров «коалиции желающих» в Лондоне, которая была созвана после переноса переговоров президентов России и США в Будапеште и введения США новых антироссийских санкций.

Помимо самого Стармера в переговорах участвовали президент Украины Владимир Зеленский (который предварительно получил аудиенцию у короля Карла III), генсек НАТО Марк Рютте, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Нидерландов Дик Схоф. Еще два десятка лидеров объединения, включая президента Франции Эммануэля Макрона, присоединились к дискуссии по видеосвязи.

По окончании совещания Стармер вышел к прессе и сделал несколько заявлений.

Он охарактеризовал широко известные условия России для начала переговоров как «нелепые требования Путина о передаче украинских земель» и заявил, что Москва «не настроена серьезно в отношении мирного соглашения».

«Прекращение огня становится все менее вероятным», — заявил британский премьер.

По его словам, усиление давления на Москву — единственный способ «заставить Россию сесть за стол переговоров».

Стармер похвалил президента США Дональда Трампа за введение санкций против российских нефтяных компаний и отметил, что вытеснение российских энергоносителей с рынка — «это конец процесса, а не его начало».

Он также призвал союзников по коалиции ускорить процесс принятия решения об использовании замороженных в ЕС российских активов в пользу Украины и нарастить поддержку украинской противовоздушной обороны.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Запад не устанет и не перестанет помогать Украине в конфликте с Россией.

«Я считаю, что стратегия [президента России Владимира] Путина заключалась в том, чтобы ждать, пока мы в какой-то момент остановимся и сдадимся. Но, конечно, этого никогда не произойдет», — заявила Фредериксен.

Она повторила утверждения британского премьера о том, что «нет никаких признаков того, что Россия хочет мира» и заявила, что Москва ведет «гибридную войну» против Запада. Для противодействия этому «коалиция желающих» договорилась усилить давление на РФ.

Попытка изъятия активов

При этом накануне страны ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины. Решение отложено до декабря и в настоящий момент невозможно сказать, будет ли оно принято вообще. Необходимость экспроприации наиболее просто изложил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявивший:

«Либо мы используем деньги агрессора, либо нам придется использовать наши собственные деньги. Не спрашивайте меня, что я предпочитаю».

На пути принятия решения встал премьер-министр Бельгии, который заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов до тех пор, пока Евросоюз не разделит с Бельгией политические и экономические риски их изъятия. Он напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

По словам Де Вевера, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах, в результате чего страны Евросоюза «будут страдать от огромных претензий».

Аналогичное мнение выразил министр обороны и международной торговли Бельгии Тео Франкен. По его мнению, Москва расценит подобные действия как «акт войны» и «нанесет серьезный удар по Бельгии».

«Я не думаю, что есть необходимость напоминать, что выделение почти €200 млрд в дополнение к нашему дефицитному бюджету и колоссальному государственному долгу было бы равносильно самоубийству», — написал Франкен в соцсети Х.

Кроме того, он напомнил, что подобные действия создадут прецедент с «потенциально огромными последствиями», поскольку могут подорвать доверие к «по определению нейтральному» депозитарию Euroclear, где размещены заблокированные российские активы.

Что говорят в России

По мнению официального представителя МИД РФ Мария Захарова, в ЕС «явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль «глобального полицейского» (…) гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире».

Она отметила, что власти Евросоюза «даже не замечают, как, борясь с обходом антироссийских санкций, они все больше изолирует себя на международной арене» и «шантажируют все большее число третьих стран распространением «вторичных» санкций».

При этом, по ее словам, к настоящему времени «даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс».