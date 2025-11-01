На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Levi's досрочно прекратила охрану одного из товарных знаков

Роспатент: бренд Levi's досрочно прекратил охрану одного товарного знака Dockers
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Американская компания Levi Strauss & Co раньше установленного срока прекратила охрану товарного знака логотипа бренда одежды Dockers. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Роспатента, товарный знак был зарегистрирован по двум классам — кожаные изделия, одежда, обувь и головные уборы. Сообщается, что заявление компании о досрочном отказе от прав на знак поступило 20 июля текущего года.

Товарный знак Dockers был зарегистрирован в мае 1995 года. Согласно последнему продлению прав на товарный знак, его охрана должна была продлиться до 20 июля 2033 года.

Отмечается, что бренд Levi's сохраняет за собой еще три товарных знака под названием Dockers со сроками охраны в Роспатенте до 2032–2033 годов.

В феврале эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов дал прогнозы, какие бренды стоит ждать обратно в ближайшее время. По его словам, определенно стоит ждать в числе первых возвращения «Старбакс», Levi's, Nike и Calvin Klein. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об угрозе производству Levi's из-за пошлин Трампа.

