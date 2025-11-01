Levi's досрочно прекратила охрану одного из товарных знаков

Американская компания Levi Strauss & Co раньше установленного срока прекратила охрану товарного знака логотипа бренда одежды Dockers. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Роспатента, товарный знак был зарегистрирован по двум классам — кожаные изделия, одежда, обувь и головные уборы. Сообщается, что заявление компании о досрочном отказе от прав на знак поступило 20 июля текущего года.

Товарный знак Dockers был зарегистрирован в мае 1995 года. Согласно последнему продлению прав на товарный знак, его охрана должна была продлиться до 20 июля 2033 года.

Отмечается, что бренд Levi's сохраняет за собой еще три товарных знака под названием Dockers со сроками охраны в Роспатенте до 2032–2033 годов.

