Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об угрозе производству Levi's из-за пошлин Трампа

Reuters: пошлины Трампа могут уничтожить экономику Лесото, где производят Levi's
close
Mark Schiefelbein/AP

Таможенные пошлины США могут уничтожить небольшое африканское королевство Лесото, где производятся вещи бренда Levi's. Об этом заявил экономический аналитик из столицы этой страны Табо Кхези в разговоре с Reuters.

Агентство уточняет, что в отношении Лесото Соединенные Штаты ввели самый высокий тариф — 50%.

«50-процентный взаимный тариф, введенный правительством США, убьет текстильную и швейную промышленность в Лесото», — сказал Кхези.

Как отмечает агентство, у страны большой профицит в торговле с Соединенными Штатами, в основном за счет алмазов и текстиля, включая джинсы Levi's. Экспорт страны в США, который в 2024 году составил $237 млн, составляет более 10% ВВП.

Reuters со ссылкой на данные Oxford Economics подчеркивает, что текстильный сектор, в котором занято около 40 тысяч человек, является крупнейшим частным работодателем Лесото и обеспечивает около 90% занятости в обрабатывающей промышленности и экспорте.

Таким образом, в случае, если произойдет закрытие фабрик, то Лесото столкнется с огромными трудностями, страна фактически будет уничтожена, резюмировал Кхези.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении новой системы пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Европейского союза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами