Эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию

Сейчас активно обсуждается тема возвращения американских брендов на российский рынок. Эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов поделился с «Газетой.Ru» прогнозом, какие бренды стоит ждать обратно в ближайшее время.

«Domino's Pizza, Pizza Hut. «Доминос» в 2025 году ждать не стоит. Компания всегда была «неповоротливой» и будет долго присматриваться к открывшимся границам. Основной франчайзи фирмы в России успел обанкротиться и всё продать Тимати и Антону Пинскому. Не стоит сразу ждать и «Пиццу Хат». Бренд обязательно вернётся, но не сразу, потому что все точки, которыми по мастер-франшизе владели поляки, переданы под управление «Росинтер». – объяснил он.

А вот «Старбакс», по мнению эксперта, определенно стоит ждать в числе первых. Новости об этом уже просачивались в СМИ, да и самой компании захочется доказать, что настоящий «Бакс» сильнее, чем русский аналог, каким неофициально стал «Старс Кофе» от Тимати.

«KFC, Burger King — эти бренды умудрились запутать всю общественность. Вроде ушли, но почему-то остались на каждом углу. KFC остался у Rostic's. Взять бразды управления фирма снова захочет точно, но как бы ни было по документам, скорее всего обратного ребрендинга не произойдет, и мы по-прежнему будем видеть на улицах вывески именно «Ростикса», — отметил он.

С «Бургер Кинг» интереснее.

«Если вкратце, то концерн RBI (один из владельцев «Бургера») не смог заставить российских франчайзи менять название, потому что владел бизнесом только на 15%. Контроль над огромной частью франшизы в России (800 точек) остается у владельца «Шоколадницы» Александра Колобова. Как будет решаться вопрос управления после «возврата» неизвестно, но для нас простых обывателей, ничего не поменяется. У нас «Бургер Кинг» и так никуда не уходил», — заметил эксперт.

Темной лошадкой остается McDonalds. «Вкусно и Точка» заняла нишу и вряд ли захочет двигаться.

«А вот в попытках «Мака» снова покорить россиян сомнений у нас нет. То, что «Вкусно и точка» станет представительской франшизой американцев и новые «Маки» будут открываться под этим названием, мы сомневаемся. Не такой это бренд, который захочет лишаться исторической индивидуальности, пусть даже только на территории РФ», — считает специалист.

Интересно поступила сеть кофеен Dunkin' Donuts. Компания заявила об уходе, но просто переименовала заведения в России в Donutto. А информацию с сайта о возможности купить франшизу даже убирать не стала. «Вернуться» бренду будет очень легко.

Рынок магазинов одежды в России просел сильнее, чем общепит. Россияне за несколько лет на тему «нечего надеть» погрустили уже успели. Великое закрытие брендовых магазинов и серые роль-ставни в коридорах столичных Мег настроение не поднимали. Вот только с точки зрения бизнеса лазеек для быстрого возврата производители одежды оставили гораздо больше, чем их коллеги из цеха обещепита, считает Богомолов.

«Levi's, Crocs, Nike, Gap, Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Вывески всех этих брендов, мы уверены, начнут загораться в российских торговых центрах в будущем уже недалеком. Российская часть бизнеса этих франшиз была продана управляющими компаниями своим же топ-менеджерам. А бренд Mango вообще решил не сильно заморачиваться, сообщил, что поддержку прекратил, но все франчайзи могут работать дальше. Да, прямые поставки товаров урезали. Но никто не отменял параллельный импорт и продажу на маркетплейсах, да и с российскими дистрибьюторами отношений почти никто не рвал. Магазины же, сменившие вывески на наборы непонятных букв, работают, хотя потеряли хорошую часть покупателей. И как будто просто ждут, когда можно будет вернуться к своему настоящему виду. Конечно, будут и те, кто вернется в числе последних. Например, бренд Michail Kors, который действительно по-настоящему отказался от поставок в нашу страну», — отметил он.

Помимо тех, кто ушел, или громко заявил об уходе, были и франшизы, которые прийти до активных санкций не успели. Например, Taco Bell или Popeyes. Или именитые американские компании, которые уже пытались покорить Россию до 2015, но не справились и ушли, типа Wendys, Carl's Jr.

«Мощностей у этих брендов в России и так не было, открываться все равно нужно будет с нуля. Время снятия ограничений для этого подойдет лучше всего, потому что публике будет интересно и конкуренция будет активной и обширной, без монопольных перекосов. Учитываем и роль наших предпринимателей. Российский франчайзинг уже давно не такой, как 15 лет назад. Рынок изменился: стало больше сильных российских франшиз и бизнесменов с опытом работы в крупных сетях. Российский бизнес сам попробует привезти зарубежные бренды, которых у нас еще не было (или давно не было), чтобы удивить публику и конкурировать с многочисленными заведениями. При этом гораздо активнее будут диктовать свои условия (как это и озвучивается уже сейчас в государственной риторике)», — объяснил эксперт.

Поэтому эти бренды мы увидим во второй волне, считает Богомолов. Возможно, стоит ждать Arby's, Wingstop, Ben Jerry, Jersey Mike's Subs, Culver's. И может быть даже 7 Eleven, хотя вряд ли в ближайшие годы, резюмировал он.

Ранее поток иностранцев в Россию вернулся к допандемийному уровню.