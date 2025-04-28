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Украинскому олигарху Коломойскому не удалось обжаловать в суде лишение гражданства

Верховный суд Украины подтвердил лишение гражданства олигарха Коломойского
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Vladyslav Musiienko/Reuters

Верховный суд Украины оставил в силе указ президента страны Владимира Зеленского о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Суд признал, что наличие у олигарха полученного 30 лет назад гражданства Израиля является основанием для прекращения его украинского гражданства. Суд не принял аргументы Коломойского о том, что с момента обретения независимости он постоянно жил на Украине и не выражал желания выйти из ее гражданства, подчеркнув, что олигарх не принял мер по прекращению иностранного гражданства после внесенных в 2001 году изменений в национальное законодательство.

13 апреля Зеленский ввел бессрочные санкции против Коломойского, предпринимателя Константина Жеваго и бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова.

3 февраля апелляционный суд в Стокгольме отклонил иск трех кипрских компаний, связываемых с Коломойским и группой «Приват», которые оспаривали решение арбитражного суда, отказавшего им в 2021 году в получении от Украины компенсации в размере $6 млрд.

Ранее Коломойского лишили гражданства Кипра.

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