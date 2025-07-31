Олигарх Коломойский проиграл суд в Лондоне и должен вернуть почти $2 млрд

Лондонский высокий суд обязал украинского олигарха, основателя Приватбанка Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), а также его партнера и бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова выплатить почти $2 млрд в рамках дела о мошенничестве. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, судья признал Коломойского и Боголюбова ответственными за убытки, возникшие в результате проворачивания ими мошеннических схем, которые привели к краху банка. Бизнесменов обязали выплатить $1,9 млрд, говорится в публикации.

Это решение, как отмечает газета, стало победой Приватбанка, национализированного в 2016 году, а также правительства Украины, чья репутация была подорвана после того, как президент Владимир Зеленский фактически ликвидировал независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП.

С сентября 2023 года Коломойский находится под арестом. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Коломойскому предложили выйти под залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), однако бизнесмен отказался его вносить. Максимальное наказание по каждой статье — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До этого Коломойский пытался оспорить решение о лишении его украинского гражданства. Однако Верховный суд Украины оставил в силе указ президента страны Владимира Зеленского. Суд признал, что наличие у олигарха полученного 30 лет назад гражданства Израиля является основанием для прекращения его украинского гражданства.

Ранее Коломойский обвинил Зеленского в рейдерском захвате «Укрнафты».