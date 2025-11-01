На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о массовых сокращениях на работе

IT-эксперт Гизатуллин предрек массовые сокращения россиян на работе в 2026 году
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Массовые сокращения сокращения россиян продолжатся не только в 2026 году, но и в ближайшие 5-10 лет, спрогнозировал для «Газеты.Ru» IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин.

«Снизится скорость [сокращений] только тогда, когда останется необходимый для поддержания технологичных процессов персонал. Данные исследований подтверждают тренд: осенью 2025 года в 1,5 раза больше компаний (12% против 8% годом ранее) планировали снизить численность персонала (исследование «Работа.ру»). Аналогичный тренд мы видим и на hh: вакансий стало существенно меньше, а резюме — больше. Впервые произошел разворот графиков и количество резюме обогнало количество вакансий», — отметил Гизатуллин.

Среди причин сокращений Гизатуллин выделил непрекращающуюся автоматизацию бизнес-процессов и внедрение ИИ, спрос на аналитиков, а не линейный персонал, экономическую неопределенность и снижение затрат, смену моделей труда: удаленка, гибрид, проектная организация работы — это все смещает акцент с «количества людей в офисе» на «качество и ценность каждого».

Так, в ИТ-секторе эксперт видит устойчивый тренд на оптимизацию. Внедрение ИИ ускоряет сокращение задач линейных разработчиков, дизайнеров, джуниоров, специалистов с устаревшими навыками, пояснил Гизатуллин. Помимо ИИ есть и другая причина: пять лет назад, когда начался бум на разработку, многие компании стартовали свои ИТ-решения, как ответ на уход западных, уточнил эксперт. Сегодня эти решения написаны и внедрены, такой большой штат разработчиков не нужен, и он «оптимизируется», констатировал Гизатуллин. По его словам, все это сигналы структурных изменений в бизнесе: компании в условиях новых финансовых вызовов (почти отмена УСН, новый НДС) вынуждены делать бизнес более эффективным, и это очень хорошо в стратегической перспективе для страны.

Гизатуллин рекомендовал компаниям проводить аудит, что можно автоматизировать и какие функции вывести за штат. Специалистам эксперт посоветовал пересмотреть свою ценность: если вы лишь «кодите», а не строите решения, то конкуренция усилится.

Ранее сообщалось, что количество удаленщиков в России упадет вдвое в 2026 году.

