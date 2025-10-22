В России ожидают резкого сокращения удаленной работы

К концу 2026 года количество россиян, работающих удаленно, сократится до 600–800 тыс. человек или почти вдвое по сравнению с текущими показателями, спрогнозировала для «Газеты.Ru» операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова.

«С начала 2022 года по второй квартал 2024-го число удаленных сотрудников уже сократилось вдвое — с 2,8 млн до 1,32 млн человек. Сейчас растет число тех, кто работает в гибридном формате, — именно эти специалисты составляют основной костяк удаленных сотрудников. Ожидаем, что с повышением уровня деловой активности к концу 2026 года число удаленных сотрудников будет на уровне 0,6–0,8 млн человек, то есть сократится почти вдвое по сравнению с текущими результатами», — отметила Филиппова.

По ее словам, российские работодатели все чаще сталкиваются с необходимостью заново объяснять сотрудникам, зачем им вообще нужен офис и почему личное присутствие все еще имеет важное значение. Филиппова пояснила, что период пандемии сыграл в этой тенденции не последнюю роль — он сформировал у многих специалистов привычку работать из дома. Особенно это заметно у представителей поколения Z, которое как раз начинало карьеру в 2020–2021 годах — их рабочие привычки только начали формироваться в период локдауна, и для них удаленка превратилась в норму, уточнила эксперт.

По ее мнению, сотрудники избегают офисной работы не из-за лени, а из-за нехватки комфорта и гибкости. Многие люди привыкли к свободе, возможности выполнять задачи в своем темпе, планировать день и выбирать обстановку для комфортной работы, пояснила Филиппова. Обычный офис в сочетании с жестким графиком и строгими регламентами рабочего дня вызывает отторжение — такой формат уже устарел, заключила эксперт.

