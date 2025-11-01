На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали выгодный срок вклада

Экономист Балынин посоветовал россиянам открывать вклады до полугода
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россиянам сейчас выгоднее открывать короткие вклады, чтобы через полгода заключать новый договор с актуальной ставкой. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Популярность вкладов объясняется сочетанием высокой доходности и минимальных рисков: депозиты до 1,4 млн рублей в каждом банке застрахованы, включая начисленные проценты. При этом ставки по банковским вкладам сегодня превышают инфляцию более чем вдвое. На срок три — шесть месяцев банки предлагают до 16% годовых, что позволяет заработать около 7–8 тыс. рублей процентов с 100 тыс. руб. за полгода. По вкладам на девять месяцев диапазон ставок — 14,5–15,5%, на год — 12–14%», — пояснил Балынин.

По его словам, популярность набирают и вклады под ключевую ставку — их доходность меняется вслед за решением ЦБ. С учетом ожиданий плавного снижения ключевой ставки в 2026 году экономист назвал такую стратегию оптимальной.

Балынин добавил, что альтернативой вкладам остаются накопительные счета с начислением процентов на ежедневный остаток. Ставки по ним варьируются от 9 до 16% годовых, однако банки могут менять их в любой момент, предупредил экономист.

Перед подписанием договора Балынин рекомендовал внимательно изучать условия вклада: срок, капитализацию процентов, «лестничные» ставки и дополнительные требования — например, покупку страховки или оформление карты.

По данным ЦБ, объем средств на банковских вкладах в России за три года вырос на 79%, с 33,9 до 60,7 трлн рублей. По оценке Агентства по страхованию вкладов, средний размер банковского депозита в первом полугодии 2025 года составил 651 тыс. рублей против 523 тыс. годом ранее. Рост за год — 24,5%.

Ранее стало известно, сколько россиян откроют вклад в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами