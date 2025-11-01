Россиянам назвали выгодный срок вклада

Россиянам сейчас выгоднее открывать короткие вклады, чтобы через полгода заключать новый договор с актуальной ставкой. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Популярность вкладов объясняется сочетанием высокой доходности и минимальных рисков: депозиты до 1,4 млн рублей в каждом банке застрахованы, включая начисленные проценты. При этом ставки по банковским вкладам сегодня превышают инфляцию более чем вдвое. На срок три — шесть месяцев банки предлагают до 16% годовых, что позволяет заработать около 7–8 тыс. рублей процентов с 100 тыс. руб. за полгода. По вкладам на девять месяцев диапазон ставок — 14,5–15,5%, на год — 12–14%», — пояснил Балынин.

По его словам, популярность набирают и вклады под ключевую ставку — их доходность меняется вслед за решением ЦБ. С учетом ожиданий плавного снижения ключевой ставки в 2026 году экономист назвал такую стратегию оптимальной.

Балынин добавил, что альтернативой вкладам остаются накопительные счета с начислением процентов на ежедневный остаток. Ставки по ним варьируются от 9 до 16% годовых, однако банки могут менять их в любой момент, предупредил экономист.

Перед подписанием договора Балынин рекомендовал внимательно изучать условия вклада: срок, капитализацию процентов, «лестничные» ставки и дополнительные требования — например, покупку страховки или оформление карты.

По данным ЦБ, объем средств на банковских вкладах в России за три года вырос на 79%, с 33,9 до 60,7 трлн рублей. По оценке Агентства по страхованию вкладов, средний размер банковского депозита в первом полугодии 2025 года составил 651 тыс. рублей против 523 тыс. годом ранее. Рост за год — 24,5%.

Ранее стало известно, сколько россиян откроют вклад в ближайшее время.