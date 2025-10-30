Стало известно, сколько россиян откроют вклад в ближайшее время

Большинство опрошенных россиян (88%) хотя бы раз открывали вклад в банке, а 42% планируют сделать это в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведенного Банком «Синара» (есть у «Газеты.Ru»).

Цели открытия новых депозитов для россиян различаются: 36% хотят сохранить средства, 32% рассчитывают на доход от процентов, а 14% копят на первоначальный взнос по ипотеке. Наиболее популярные сроки депозитов — от шести месяцев до года (46%), короткие вклады до 3 месяцев выбирают 36% респондентов. Средний размер вклада для половины опрошенных составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Главным критерием при выборе вклада остается выгодная процентная ставка (78%), вторым по популярности критерием стала возможность открытия вклада онлайн, 39% считают важным в то же время надежность и известность банка для открытия депозита.

36% респондентов отметили, что в большинстве случаев они открывали один депозит за период, однако 3% участников опроса признались, что имели пять и более вкладов одномоментно.

При этом цифровизация банковских услуг становится ключевым трендом: 78% респондентов предпочитают открывать вклады через мобильное приложение, а для 54% открытие вклада онлайн является приоритетным.

«Банковские вклады еще долгое время будут оставаться лучшим финансовым инструментом по сочетанию риска и доходности. Лично я рекомендую использовать банковский вклад в качестве инструмента сохранения накоплений и их приумножения. Тем более, что сегодня рынок вкладов демонстрирует интересную динамику — средние ставки по депозитам находятся в диапазоне 14–16% годовых, не стоит забывать и о текущих новогодних промопредложениях, масса которых начнет предлагаться банковскими организациями уже с ноября», — отметил директор по развитию бизнеса Банка «Синара» Алексей Луценко.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз в 2025 году — на 50 базисных пунктов, до 16,5%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по вкладам после снижения ключевой ставки.