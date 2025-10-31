На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Яндекс Маркет» вслед за Ozon поднимет комиссии для продавцов в ноябре

«Яндекс Маркет» с 10 ноября повысит комиссии для продавцов вплоть до десятков раз

Онлайн-ритейлер «Яндекс Маркет» анонсировал повышение комиссий для продавцов с 10 ноября 2025 года. Как пояснили в компании, стоимость услуги увеличится для большинства категорий, а для части — останется прежней или снизится. Ранее условия работы пересмотрели и другие маркетплейсы, включая Ozon.

«С 10 ноября 2025 года изменится тариф на размещение товаров. Стоимость услуги повысится для большинства категорий, для части категорий не изменится или снизится», — говорится в сообщении компании.

По данным новой сетки ставок, по отдельным позициям рост комиссии достигает почти 100%, а в некоторых случаях — в десятки раз. Так, в разделе детских товаров тарифы по модели FBY увеличатся до 41–43,5 процентного пункта против прежних 17–18 п.п. Для медицинских приборов — например, стетоскопов и фонендоскопов — ставка поднимется с 14 до 36,5 п.п.

Особенно заметно изменение в оптике и ортопедии: если ранее продавцы платили всего 2 процентных пункта, то теперь — до 34,5 п.п., что фактически означает рост более чем в 20 раз.

Для одежды и обуви динамика схожая: комиссия за размещение кроссовок для детей вырастет с 18 до 43,5 п.п., за спортивные балетки — с 18 до 38 п.п.

При этом площадка напоминает о возможностях для снижения издержек. Продавцы могут воспользоваться тарифом 5% при продаже с витрины, который действует для всех категорий, а также получить скидку 4–7 п.п. при ускоренной отгрузке с FBS-склада в течение недели.

Ранее сообщалось, что товары на Ozon подорожают из-за правил возврата.

