Скоплений фур на границе России и Казахстана больше нет

В ФТС РФ заявили об отсутствии очередей из фур на границе России и Казахстана

Скоплений фур и заторов на границе России и Казахстана нет. К такому выводу пришли замруководителя ФТС России Алексей Тимофеев и начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Агепсим Ашкалов по итогам проверки, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФТС.

«Тимофеев и Ашкалов 31 октября проинспектировали работу таможенников, которые обеспечивают исполнение указа президента № 778 при оформлении импортных грузов на направлении с Казахстаном. Инспекция прошла на маршруте к МАПП Маштаково, где дежурят мобильные группы. Пункт пропуска работает стабильно: скоплений фур и заторов нет, большегрузы оперативно проходят сканирование портальным инспекционно-досмотровым комплексом и при отсутствии нарушений продолжают путь», — рассказали в пресс-службе.

В соответствии с порядком, установленным указом, 31 октября с уведомлениями от получателей в Россию въехало 15 фур: семь прибыли на склады временного хранения в Самаре, остальные следуют в Тольятти. С момента вступления указа в силу в Самарской области границу пересекли 43 транспортных средства и заехали на СВХ. Они перевозят сборные грузы, люстры и светильники, товары народного потребления и легкой промышленности. Таможенники выпустили пять деклараций, грузы уже отправились в пункты назначения.

Указ президента Российской Федерации № 778 от 24 октября 2025 года призван временно (срочно) установить особый режим таможенного регулирования для ввоза товаров через участок российско-казахстанской границы. Указом временно (до 10 декабря 2025 года) разрешен ввоз автомобильным транспортом из Казахстана (и Киргизии — в ряде источников) товаров без документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС, и без обязательной маркировки, при соблюдении условий.

Получатель товаров в России (юридическое лицо) должен направить таможенному органу уведомление в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар.

Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и России образовались многокилометровые очереди из фур.