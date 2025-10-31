На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скоплений фур на границе России и Казахстана больше нет

В ФТС РФ заявили об отсутствии очередей из фур на границе России и Казахстана
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Скоплений фур и заторов на границе России и Казахстана нет. К такому выводу пришли замруководителя ФТС России Алексей Тимофеев и начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Агепсим Ашкалов по итогам проверки, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФТС.

«Тимофеев и Ашкалов 31 октября проинспектировали работу таможенников, которые обеспечивают исполнение указа президента № 778 при оформлении импортных грузов на направлении с Казахстаном. Инспекция прошла на маршруте к МАПП Маштаково, где дежурят мобильные группы. Пункт пропуска работает стабильно: скоплений фур и заторов нет, большегрузы оперативно проходят сканирование портальным инспекционно-досмотровым комплексом и при отсутствии нарушений продолжают путь», — рассказали в пресс-службе.

В соответствии с порядком, установленным указом, 31 октября с уведомлениями от получателей в Россию въехало 15 фур: семь прибыли на склады временного хранения в Самаре, остальные следуют в Тольятти. С момента вступления указа в силу в Самарской области границу пересекли 43 транспортных средства и заехали на СВХ. Они перевозят сборные грузы, люстры и светильники, товары народного потребления и легкой промышленности. Таможенники выпустили пять деклараций, грузы уже отправились в пункты назначения.

Указ президента Российской Федерации № 778 от 24 октября 2025 года призван временно (срочно) установить особый режим таможенного регулирования для ввоза товаров через участок российско-казахстанской границы. Указом временно (до 10 декабря 2025 года) разрешен ввоз автомобильным транспортом из Казахстана (и Киргизии — в ряде источников) товаров без документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС, и без обязательной маркировки, при соблюдении условий.
Получатель товаров в России (юридическое лицо) должен направить таможенному органу уведомление в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар.

Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и России образовались многокилометровые очереди из фур.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами