В Минэкономразвития анонсировали дополнительные меры по обелению экономики

Решетников: правительство РФ готовит дополнительные меры по обелению экономики
Алексей Никольский/РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что правительство готовит дополнительные меры по обелению экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Решетникова, подобные задачи носят постоянный характер, однако в нынешних условиях они стоят особенно остро, поэтомусейчас готовятся дополнительные меры, направленные на сокращение теневой занятости и практики выплаты «серых» зарплат.

23 сентября министр заявил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых в России через несколько лет подойдет к концу, поэтому обсуждение новой конструкции необходимо начинать уже сейчас.

По словам Решетникова, на конец августа в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. Он заявил, что при доходах до 2,4 млн рублей в год налог для физлиц составляет 4%, для юрлиц или ИП — 6%.

Ранее Решетников высказался о ситуации с экономикой в России.

