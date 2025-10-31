Стало известно, сколько россиян могут столкнуться с блокировкой счета в банке

Около 15–20% российских фрилансеров могут столкнуться с блокировкой банковских счетов, запросом документов и дополнительными проверками кредитных организаций во втором полугодии 2025-го — первом полугодии 2026 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, в России попадают под проверки с высокой долей вероятности те, чья деятельность характеризуется «подозрительными» для банков паттернами. К таким паттернам относятся: систематическое получение переводов на одинаковые суммы от разных лиц, отсутствие официальной регистрации предпринимательской деятельности, а также использование личных счетов для получения регулярного дохода, который по объему и частоте напоминает коммерческую деятельность, пояснил Трепольский. Банки, руководствуясь 115-ФЗ (закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), обязаны контролировать такие операции, напомнил финансист.

По его мнению, для фрилансера с большим количеством заказов и, соответственно, частыми переводами, это становится реальным риском. Оценку доли добросовестных россиян, рискующих попасть под ограничения, финансист назвал сложной, но предположил, что она в целом высока.

«В первую очередь это затрагивает огромный сектор самозанятых, которые работают «в серую» или «в черную», то есть без оформления самозанятости или ИП. Учитывая, что по данным некоторых исследований доля теневой занятости в России все еще остается значительной, риск блокировки или запроса документов может угрожать 10–15% активного экономически населения, регулярно использующего личные счета для получения коммерческих доходов. Прогнозируемая доля россиян, которые могут столкнуться с ограничениями (запрос документов, временная блокировка счета) во второй половине 2025 года и в первом полугодии 2026 года, может вырасти до 15–20% от числа активных пользователей, получающих регулярные переводы», — отметил Трепольский.

Контроль за частыми переводами на банковские карты в России ужесточается, сообщило издание «Банки.ру» 22 октября. Риск вызывают регулярные зачисления на одинаковые суммы от разных отправителей, и под проверку могут попасть даже небольшие транзакции. Чтобы избежать проблем, рекомендуется всегда указывать назначение платежа и сохранять подтверждения — расписки, договоры, переписку. Тем, кто регулярно оказывает услуги, безопаснее работать официально и документировать доходы.

