Россияне рассказали, что едят во время простуды

Более 70% опрошенных россиян едят цитрусовые и чеснок во время простуды

Большинство опрошенных россиян (71%) едят цитрусовые в качестве профилактики простуды и во время нее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Респонденты также едят лук и чеснок (62%), мед и продукты пчеловодства (60%), имбирь (41%).

В то же время из числа народных методов лечения простуды лидирует полоскание горла ромашкой (61%) или содой (45%). Вдыхание аромата мяты в том или ином виде популярно у 22% опрошенных, столько же россиян считают сетку из йода на ступнях эффективной профилактикой болезней. Вопреки стереотипам, только 12% респондентов готовы носить на шее чеснок в холодное время года.

В числе самых популярных способов поддержания иммунитета в России лидирует прием витаминов и БАДов (51%). Питание оказалось на втором месте: 44% респондентов добавляют в рацион суперфуды и натуральные продукты с полезными элементами. Треть россиян практикует спорт и физическую активность в качестве инструмента для повышения иммунитета, а 31% — приверженцы народных методов.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

