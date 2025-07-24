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Россиян предупредили о подорожании лекарств

Финансист Селезнев: лекарства в России могут подорожать на 20% за год
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Лекарства в России, в первую очередь импортные, могут подорожать на 20% во втором полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Цены на медикаменты дорожают вслед за инфляцией. В среднем препараты повышаются в цене почти на 10% год к году, несмотря на то, что значительная часть лекарств, производимых в России, строго регулируется по цене. Это значит, что в сегменте коммерческих препаратов, прежде всего импортных, цены могут расти еще быстрее. И это в условиях резкого укрепления рубля (более чем на 20% в этом году). На откате курсов, которые, по-видимому, неизбежны уже в этом году, рост цен на импортные лекарства будет еще выше. Порядка +20% и более год к году мы вполне можем увидеть — зависит от динамики курсов. В то же время доходы граждан такими темпами расти, скорее всего, не будут», — отметил Селезнев.

По его словам, сейчас рост цен на лекарства в России связан со сложностями доставки и поставки, с ограничениями в части платежей и со стороны российских регуляторов. В ближайшие месяцы с высокой вероятностью добавится еще и естественный рост цен вслед за курсами валют, пояснил эксперт.

У 34% россиян нет денег, чтобы купить себе нужные лекарства, написал журнал Forbes 11 июля. Согласно исследованию РАНХиГС, самыми уязвимыми группами стали пенсионеры, семьи с детьми и жители сельской местности.

Ранее в России замедлилась инфляция «для бедных».

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