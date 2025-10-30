В России выделят 34 млн рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей

Правительство России дополнительно выделит более 34 млн рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Во время заседания правительства он напомнил слова президента России Владимира Путина «о необходимости повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной». По словам премьера, льготное кредитование является одним из важнейших инструментов для выполнения такой задачи.

«Благодаря этому они могут брать займы как на короткий срок, в том числе для проведения сезонных полевых работ, так и на более долгие периоды для больших инвестиционных проектов. Сегодня мы выделим свыше 34 млрд рублей на такие цели», — сказал он.

Мишустин заметил, что выделяемые средства помогут просубсидировать как минимум 39 тыс. выделенных кредитов, которые были направлены на производство сельхозпродукции, на ее переработку и выпуск лекарств для ветеринарного применения, а также кормовых и пищевых добавок.

Ранее сообщалось, что для бизнеса в моногородах запустят льготное кредитование.