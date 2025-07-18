На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для бизнеса в моногородах запустят льготное кредитование

Корпорация МСП расширит поддержку малого и среднего бизнеса до 2030 года
true
true
true
close
Shutterstock

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России запускает программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщает пресс-служба организации.

Для реализации программы правительство РФ выделило около 4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Предполагается, что программа позволит малым и средним предприятиям привлечь до 2030 года 18,3 млрд рублей в виде льготного финансирования и банковских гарантий. Операторами программы станут Корпорация МСП и МСП Банк.

В Корпорации МСП уточнили, что финансовая поддержка будет доступна компаниям, не связанным с градообразующими предприятиями и не участвующим в других программах льготного кредитования. Для предприятий моногородов при ключевой ставке 20% льготные кредиты на инвестиционные цели будут предоставляться под 7% годовых (до 200 млн рублей на срок до 5 лет), а на пополнение оборотных средств — под 11% (до 50 млн рублей на срок до 3 лет). При снижении ключевой ставки ниже 19% кредиты на любые цели будут выдаваться под 13%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.

«МСП создают новую инфраструктуру и сервисы, которые способствуют повышению комфорта и качества жизни людей. Создаются новые рабочие места, а значит сокращается отток населения из этих населенных пунктов и формируются новые точки роста», — отметил он.

По его словам, до конца текущего года компании из моногородов смогут привлечь порядка 200 млн рублей.

«Поддержка будет предоставляться Корпорацией МСП и нашим дочерним МСП Банком в форме льготных кредитов и гарантий. А до 2030 года суммарный объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах достигнет 18,3 млрд рублей», — добавил Исаевич.

В программе смогут участвовать МСП, зарегистрированные или реализующие проекты в моногородах с наиболее сложной ситуацией, включая муниципальные образования с высоким уровнем безработицы и «угольные» моногорода. Критерии для особых экономических зон находятся на этапе обсуждения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами