Для бизнеса в моногородах запустят льготное кредитование

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России запускает программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах (ОЭЗ), сообщает пресс-служба организации.

Для реализации программы правительство РФ выделило около 4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Предполагается, что программа позволит малым и средним предприятиям привлечь до 2030 года 18,3 млрд рублей в виде льготного финансирования и банковских гарантий. Операторами программы станут Корпорация МСП и МСП Банк.

В Корпорации МСП уточнили, что финансовая поддержка будет доступна компаниям, не связанным с градообразующими предприятиями и не участвующим в других программах льготного кредитования. Для предприятий моногородов при ключевой ставке 20% льготные кредиты на инвестиционные цели будут предоставляться под 7% годовых (до 200 млн рублей на срок до 5 лет), а на пополнение оборотных средств — под 11% (до 50 млн рублей на срок до 3 лет). При снижении ключевой ставки ниже 19% кредиты на любые цели будут выдаваться под 13%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.

«МСП создают новую инфраструктуру и сервисы, которые способствуют повышению комфорта и качества жизни людей. Создаются новые рабочие места, а значит сокращается отток населения из этих населенных пунктов и формируются новые точки роста», — отметил он.

По его словам, до конца текущего года компании из моногородов смогут привлечь порядка 200 млн рублей.

«Поддержка будет предоставляться Корпорацией МСП и нашим дочерним МСП Банком в форме льготных кредитов и гарантий. А до 2030 года суммарный объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах достигнет 18,3 млрд рублей», — добавил Исаевич.

В программе смогут участвовать МСП, зарегистрированные или реализующие проекты в моногородах с наиболее сложной ситуацией, включая муниципальные образования с высоким уровнем безработицы и «угольные» моногорода. Критерии для особых экономических зон находятся на этапе обсуждения.