Россиянам посоветовали аренду квартиры вместо ее покупки в 2026 году

В 2026 году для большинства россиян аренда квартиры будет выгоднее ее покупки. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Это зависит от региона проживания (работы) и имеющейся суммы на руках. В большинстве случаев аренда гораздо экономнее. Вы платите арендодателю в год около 4—6% стоимости квартиры. Даже если у вас есть вся сумма для покупки жилья, вам все равно получается выгоднее снимать: деньги, положенные на счет в банке, с запасом покрывают и расходы на аренду, и удорожание квартиры», — отметил Селезнев.

По его словам, например, 10 млн рублей будут приносить 120—140 тыс. рублей в виде процентов по вкладу (это 15—17% годовых). На эти деньги вы можете снимать жилье за 50-60 тыс. рублей, и еще от 60 тыс. до 90 тыс. рублей будет оставаться, что равносильно приросту вашего депозита на сумму от 700 тыс. до 1,1 млн рублей в год (это 7—11%), оценил Селезнев. По его словам, квартиры на вторичном рынке сейчас так быстро не дорожают.

Если вы думали взять ипотеку, то все еще страшнее, предупредил Селезнев. Он пояснил, что стандартные ставки по ипотеке на вторичку (готовое к проживанию жилье с готовой инфраструктурой вокруг) будут выше 17—20%: теперь не вам банк будет платить, а вы банку сумму по кредиту, сопоставимую с доходом по вкладу. Да, вы чуть сэкономите за счет своего взноса, но эффективная ставка для вас все равно будет не ниже 17%, посетовал эксперт. По его словам, первый взнос на ипотеку мог бы приносить проценты вам, а не приносит никому. Ну и после вычета экономии на аренде (пускай даже 7% годовых) вы все равно окажетесь в убытке на 10% стоимости жилья ежегодно, предупредил Селезнев.

Он добавил, что со льготной ставкой, которые дают при покупке новостройки, ситуация лучше: 6% по кредиту примерно равно ставке найма (аренды) жилья. То есть вы оказываетесь в ситуации, что снимаете свою квартиру у банка плюс к этому вынуждены постепенно выкупать ее из залога. Многих это мотивирует лучше, чем собственные накопления, уверен эксперт. Но и там есть нюанс, подчеркнул финансист. Например, часто цена новостройки не рыночная (на 30—50% выше вторички), посетовал Селезнев. И получается, что вы все же в минусе по сравнению с теми, кто арендует точно такое же жилье, заключил эксперт.

