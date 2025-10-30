На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали учить тоны китайского языка

Экономист Назина: россиянам нужно знать тоны китайского языка, чтобы их поняли в КНР
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые собираются в КНР, следует учитывать особенности китайского языка и его тоны, сказала «Газете.Ru» член команды разработчиков образовательной программы онлайн-магистратуры «Китайский язык в межкультурной бизнес-коммуникации», преподаватель Школы иностранных языков НИУ ВШЭ Юлия Назина.

По ее словам, тон в китайском языке — не аналог интонации в русском, как многие думают.

«В отличие от русского языка, где интонация выполняет эмоционально-экспрессивную функцию, в китайском языке тон является смыслоразличительным элементом, то есть помогает понять значение слова. Классическим примером служит слог «ma», который в зависимости от тона приобретает разные значения: mā (妈 — мать), mǎ (马 — лошадь), mà (骂 — ругать). Носитель китайского языка с детства усвоил, что, например, слова стакан (bēizi, 1-й тон) и одеяло (bèizi, 4-й тон) имеют одинаковое произношение, но разные тоны. И если вы случайно попросите у официанта не «стакан», а «одеяло», в итоге он, конечно, вас поймет, но скорость такого общения будет заметно ниже», — отметила Назина.

По ее мнению, это то же самое, когда ваш собеседник, разговаривая по-русски, допускает ошибки в ударениях в абсолютно каждом слове, — вот так и звучит речь не носителя, когда мы забываем о тонах в китайском языке.

Назина сказала, что ошибка в выборе тона может привести к искажению смысла всего предложения. К примеру, фраза «wǒ yào mǎi» (我要买 — «я хочу купить») при замене третьего тона на четвертый (mài — 卖) трансформируется в «wǒ yào mài» («я хочу продать»), что, конечно, вызовет недоумение у продавца, добавила эксперт.

Она призвала учитывать, что стандартное произношение (путунхуа) может существенно отличаться в разных провинциях. По словам Назиной, классическим примером является отличие звуков «s» и «sh», которое стирается во многих южных диалектах. Это приводит к тому, что такие слова, как «四» (sì, четыре) и «十» (shí, десять), в речи жителей юга страны могут звучать практически одинаково, уточнила экономист.

Она добавила, что китайцы в большинстве случаев демонстрируют высокую терпимость к фонетическим ошибкам иностранцев, и вы получите миллион комплиментов, даже если просто произнесете приветствие «Нихао». Однако в более формальных ситуациях постоянные тоновые ошибки могут быть интерпретированы как недостаточный уровень подготовки или невнимание к деталям, уверена Назина.

Она призвала россиян сосредоточиться на ключевых фразах (выучить 10 фраз с верным тоном лучше, чем 50 — без учета тонов), использовать жесты и, при возможности, визуальные материалы, не стесняться переспрашивать.

Ранее спрос россиян на туры в Китай вырос на 50% после отмены виз.

