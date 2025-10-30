Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 80–82 рубля, евро — 93–95 рублей, юань — 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук,

эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Октябрь завершается, а вместе с ним и налоговый период — на будущей неделе поддержка рубля ослабнет за счет снижения объемов продажи валюты от экспортеров. Да и длинные выходные предстоят, в такие моменты курсы валют чаще растут. К концу года продолжится снижение экспорта — санкции и низкие сырьевые цены приведут к сокращению предложения валюты на рынке, могут быть поправки в бюджетное правило, а импортеры адаптируются к высоким ставкам и спрос на валюту под сезонный скачок импорта повысится», — отметил Зельцер.

По его словам, под занавес года валютные пары могут вновь очутиться на уровнях максимумов начала осени — доллар может стоить более 85 рублей, евро — около 100 рублей, юань — 12 рублей.

29 октября курс доллара составлял 78,6–80,4 рубля, евро — 92,1–93,5 рубля, юаня — чуть более 11 рублей.

