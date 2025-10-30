На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали плюсы и минусы новых условий по семейной ипотеке

Аксененко: с февраля россияне не смогут взять семейную ипотеку без ведома супруга
true
true
true
close
Shutterstock

Россияне не смогут взять семейную ипотеку без согласия супруга или супруги с 1 февраля 2026 года. Раньше такие схемы бывали: один из супругов оформлял заем без ведома другого, а в случае неоплаты долг «падал» на двоих, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Новые правила Минфина, вступающие в силу с 1 февраля 2026 года, кардинально меняют подход к оформлению семейной ипотеки в России.

«Лично я вижу в этих мерах как положительные, так и отрицательные стороны. С точки зрения борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями, а также для укрепления финансовой дисциплины, меры выглядят оправданными и даже необходимыми. Дело в том, что льготные программы часто использовались для обхода лимитов, при которых семья могла претендовать одновременно на несколько льготных кредитов. Запрет совместного оформления на каждого из супругов усложнит схему «двойных» льгот и повысит прозрачность процедуры», — отметил Аксененко.

По его словам, обязательное участие каждого из супругов в ипотечном договоре способствует более ответственному подходу к получению кредита, снижая риск ситуаций, когда один из супругов не способен обслуживать ипотеку.

«Так, например, будет невозможно взять ипотеку без согласия и уведомления второго супруга, подчеркнул Аксененко. Раньше такие схемы бывали: один из супругов оформлял заем без ведома другого, а в случае неоплаты долг «падал» на двоих. Часто такие схемы «проворачивали» специально, чтобы обременить супруга и подвести к неправомерному разделу имущества», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что также вводится запрет включения третьих лиц в ипотечные займы. По мнению Аксененко, это предотвратит использование схем с «донорами» и злоупотребления, что снизит риски мошеннических схем. Из минусов депутат назвал следующее: например, если в семье несколько детей и родители хотят взять пару ипотек, чтобы на будущее обеспечить жилье каждому, то теперь это будет невозможно.

С 1 февраля 2026 года Минфин ужесточает правила семейной ипотеки: оформить льготный кредит семья сможет только по одному договору — оба супруга должны быть в нем указаны, один как заемщик, второй как созаемщик. Раньше каждый из супругов мог взять по отдельной льготной ипотеке. Также из схемы исключают участие «третьих лиц» — так называемых доноров. Эта лазейка закрывается.

Ранее в Госдуме анонсировали льготные ипотечные программы для регионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами