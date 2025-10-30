В Госдуме назвали плюсы и минусы новых условий по семейной ипотеке

Россияне не смогут взять семейную ипотеку без согласия супруга или супруги с 1 февраля 2026 года. Раньше такие схемы бывали: один из супругов оформлял заем без ведома другого, а в случае неоплаты долг «падал» на двоих, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Новые правила Минфина, вступающие в силу с 1 февраля 2026 года, кардинально меняют подход к оформлению семейной ипотеки в России.

«Лично я вижу в этих мерах как положительные, так и отрицательные стороны. С точки зрения борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями, а также для укрепления финансовой дисциплины, меры выглядят оправданными и даже необходимыми. Дело в том, что льготные программы часто использовались для обхода лимитов, при которых семья могла претендовать одновременно на несколько льготных кредитов. Запрет совместного оформления на каждого из супругов усложнит схему «двойных» льгот и повысит прозрачность процедуры», — отметил Аксененко.

По его словам, обязательное участие каждого из супругов в ипотечном договоре способствует более ответственному подходу к получению кредита, снижая риск ситуаций, когда один из супругов не способен обслуживать ипотеку.

«Так, например, будет невозможно взять ипотеку без согласия и уведомления второго супруга, подчеркнул Аксененко. Раньше такие схемы бывали: один из супругов оформлял заем без ведома другого, а в случае неоплаты долг «падал» на двоих. Часто такие схемы «проворачивали» специально, чтобы обременить супруга и подвести к неправомерному разделу имущества», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что также вводится запрет включения третьих лиц в ипотечные займы. По мнению Аксененко, это предотвратит использование схем с «донорами» и злоупотребления, что снизит риски мошеннических схем. Из минусов депутат назвал следующее: например, если в семье несколько детей и родители хотят взять пару ипотек, чтобы на будущее обеспечить жилье каждому, то теперь это будет невозможно.

С 1 февраля 2026 года Минфин ужесточает правила семейной ипотеки: оформить льготный кредит семья сможет только по одному договору — оба супруга должны быть в нем указаны, один как заемщик, второй как созаемщик. Раньше каждый из супругов мог взять по отдельной льготной ипотеке. Также из схемы исключают участие «третьих лиц» — так называемых доноров. Эта лазейка закрывается.

