Рекомендации назвали главным фактором роста аудитории Яндекс Музыки

Аудитория Яндекс Музыки превысила 30,5 млн подписчиков Яндекс Плюса в месяц (по данным за сентябрь 2025 года), что на 32% больше показателей сентября 2024 года, сообщает пресс-служба сервиса.

В Яндекс Музыке отметили, что главным фактором роста стало развитие технологий рекомендаций на базе ИИ.

По данным сервиса, в 2025 году каждый второй трек, добавленный пользователем в Коллекцию, открывается через рекомендательную систему «Моя волна». Кроме того, около 90% пользователей мобильных приложений Яндекс Музыки слушают «Мою волну» ежемесячно.

«Я считаю, здесь важно зафиксировать: ИИ-технологии — это в первую очередь инструмент. И его эффективность, как и у любого другого инструмента, зависит от рук того, кто им пользуется. В любом технологическом скачке есть и плюсы, и элемент паники: кто-то боится, что рынок перевернется с ног на голову, другие бездумно внедряют все новинки подряд, не понимая, зачем, а третьи вовсе думают, что ИИ сделает любого артиста успешным без таланта и труда. Ко всему этому стоит подходить с холодной головой и долей любопытства. Нет смысла отрицать прогресс — технологии позволяют упростить и ускорить многие процессы, главное понять, что из новшеств действительно работает. Мы используем технологии там, где они помогают оптимизировать работу, но фундаментом творчества для нас неизменно остается его создатель», – рассказал генеральный директор Gamma Music Алексей Чаплыгин.

Как отметил мультиплатиновый продюсер Fargo, ИИ стал неотъемлемой частью музыкальной индустрии.

«ИИ уже стал неотъемлемой частью музыкальной индустрии, и от этого нам никуда не уйти. Для стримингов это возможность с высочайшей точностью рекомендовать пользователям контент, который им действительно понравится, усиливая вовлеченность и удержание аудитории. Для артистов — творческий помощник, который помогает быстро реализовать идеи хотя бы в формате демо и находить нестандартные креативные решения. А для лейблов — инструмент, который помогает анализировать данные, искать перспективных артистов и растущие тренды и быстрее использовать их в работе. Я и сам применяю ИИ в творчестве для точечных задач и добавления деталей. Например, в песне BEARWOLF «Один за всех» хор футбольных фанатов был полностью создан с помощью нейросети: я записал партии своим голосом, а каждой дорожке задал свой тембр», – сказал он.

По данным J'son & Partners Consulting, Яндекс Музыка — крупнейший подписной музыкальный стриминговый сервис России. Согласно исследованию РОМИР, проведенному в апреле 2025 года, 48% пользователей стримингов считают, что алгоритмы Яндекс Музыки точнее всего попадают в их музыкальные предпочтения.

Напомним, в конце 2023 года Яндекс Музыка впервые внедрила в свои рекомендации генеративные модели, а в 2025 году сервис перешел на новое поколение ИИ-рекомендаций – генеративную модель ARGUS, разработанную исследователями Яндекса. Также в третьем квартале 2025 года Яндекс Музыка запустила технологию «AI-сеты Моей волны». Нейросеть не только подбирает треки персонально для каждого пользователя, но и сводит их в DJ-сет с плавным звучанием и гармоничным сочетанием композиций.