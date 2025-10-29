На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали больше тратить на связь после блокировки звонков в WhatsApp

Глава TelecomDaily Кусков: средний чек российских абонентов подскочил на 20%
Блокировка звонков в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram привела к тому, что россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, тогда как раньше ориентировались на трафик. Это привело к росту затрат без повышения цен на услуги операторов. Только за последние несколько месяцев средний чек российских абонентов вырос на 15-20%, рассказал НСН глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Специалист подчеркнул, что речь идет о приобретении новых тарифных планов, а не повышении цен операторами связи. По его словам, в целом запрет на звонки в мессенджерах к росту стоимости на обычные звонки не привел.

«Ценовые характеристики повышаются каждый год — в этом году рост составил около 10%, в следующем году индексация будет зависеть от уровня инфляции, курса рубля и цепочки приобретения активного оборудования в зависимости от уровня санкций, которые будут на тот период», — пояснил специалист.

Напомним, до этого лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал мобильных операторов либо снизить тарифы на свои услуги, либо проводить перерасчет на фоне постоянных отключений интернета. Он напомнил, что сегодня очень многие жители России регулярно сталкиваются с трудностями на фоне отключений мобильной связи, что напрямую связано с требованиями безопасности и защиты населения. По мнению парламентария, операторы должны учитывать каждое такое отключение, чтобы не получать с пользователей лишние средства.

Профсоюз полиции раскрыл первые результаты блокировки звонков в WhatsApp.

