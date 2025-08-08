В Госдуме потребовали снизить тарифы на мобильную связь

Мобильные операторы должны либо снизить тарифы на свои услуги, либо проводить перерасчет на фоне постоянных отключений интернета. С такой инициативой в беседе с 360.ru выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Депутат напомнил, что сегодня очень многие жители России регулярно сталкиваются с трудностями на фоне отключений мобильной связи, что напрямую связано с требованиями безопасности и защиты населения. Однако остается нерешенным вопрос, почему они продолжают оплачивать услуги, которые периодически не получают, в полном объеме, подчеркнул Миронов.

По мнению парламентария, операторы должны учитывать каждое такое отключение, чтобы не получать с пользователей лишние средства.

«Люди этого требуют в своих обращениях — и к бизнесу, и к органам власти», — подчеркнул он, призвав компании пойти навстречу абонентам.

Напомним, минцифры и операторы связи утвердили схему, которая позволит получать доступ к ряду цифровых сервисов даже при отключении мобильного интернета из-за угроз безопасности. Пользователи смогут пройти капчу и выйти на «белый список» — такси, маркетплейсы, доставку, а также системы M2M для работы банкоматов и терминалов, подробности – в материале «Газеты.Ru».

