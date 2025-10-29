Россиянам пообещали, что не будут увольнять за частые перекуры

Увольнения россиян за частые перекуры во время работы в 2025–2026 годах будут единичными. Скорее всего, они станут инструментом давления на неэффективных и нежелательных сотрудников, чье отсутствие легко зафиксировать (например, на производстве или в офисе с пропускной системой), сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Так он прокомментировал соответствующее заявление Роскачества. 22 октября директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина сообщила , что в России работодатели вправе привлекать сотрудников к дисциплинарной ответственности за частые перерывы на курение в рабочее время. Это поведение рассматривается как нарушение трудовой дисциплины на стыке норм ТК РФ и внутренних регламентов компании. Санкции могут варьироваться от выговора и взыскания до увольнения, подчеркнула эксперт.

«Доля таких увольнений, вероятно, останется на уровне 2024 года — минимальной, но показательной. Увольнения за перекуры будут носить единичный характер и, скорее всего, станут инструментом давления на нежелательных или неэффективных сотрудников, чье отсутствие легко зафиксировать. Для работодателя это трудоемкий и рискованный процесс, часто заканчивающийся восстановлением сотрудника на работе через суд. При этом сам факт наличия таких заявлений от Роскачества будет стимулировать компании к более четкой регламентации рабочего времени», — отметил Трепольский.

По его словам, российское трудовое законодательство, особенно статья 81 ТК РФ, очень жестко регламентирует процедуру увольнения по инициативе работодателя, особенно за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Трепольский подчеркнул, что доказать «долгое отсутствие без уважительной причины» в случае перекура сложнее, чем может показаться: работодателю нужны акты, докладные, показания свидетелей и, главное, зафиксированное и доведенное до сведения работника правило внутреннего трудового распорядка, где четко прописано время и место для перерывов (включая перекуры).

Трепольский сказал, что справедливость увольнения по причине перекуров является крайне спорной и зависит от контекста. По мнению эксперта, если сотрудник, работающий сдельно или в критической должности, регулярно срывает сроки из-за перекуров, это справедливое нарушение трудовой дисциплины, так как он не исполняет свои прямые обязанности. Однако если увольнение происходит без четко прописанных в правилах трудового распорядка норм и без доказательств реального ущерба для работы, это несправедливое и незаконное действие, констатировал финансист. Трудовое право защищает работника, и само по себе курение — не основание для увольнения, в отличие от неисполнения трудовых обязанностей, подчеркнул Трепольский.

По его словам, что касается определения «долгого перекура», то трудовое законодательство его не устанавливает. Это должно быть четко прописано в правилах трудового распорядка организации, уточнил финансист. Он добавил, что обычная практика, исходя из физиологии и производственных норм, может составлять 5–10 минут. Все, что свыше этого и происходит не в официально установленные перерывы (помимо обеда), может считаться нарушением, уверен Трепольский. Безопасно выходить курить можно только в установленные регламентом перерывы, констатировал эксперт. Если таких перерывов, кроме обеда, нет, то любое отсутствие на рабочем месте, превышающее одну-две минуты (для нужд), является риском, считает Трепольский. Работодатель должен предоставить перерывы для отдыха (ст. 109 ТК РФ), и разумная периодичность — это 10–15 минут каждые два-три часа работы, куда можно включить и перекуры.

