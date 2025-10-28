На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России перестанут взимать плату за капремонт за нежилые помещения в Москве

РИА: ГД приняла закон об освобождении нежилых помещений от взносов за капремонт
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении закон об освобождении собственников нежилых помещений в многоквартирных домах Москвы от взносов за капремонт. Об этом сообщает РИА Новости.

Пошлины не будут уплачиваться при включении таких зданий в программу реновации Москвы. Однако уплаченные средства не будут возвращаться собственникам и пойдут на реализацию реновации.

Также закон определит порядок передачи прав на специальный счет после перехода городу права собственности на все помещения в доме, если фонд капитального ремонта по выбору собственников будет формироваться через такой специальный фонд.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программе реновации мнение москвичей является основой. Он отметил, что превращение реновации в постоянно действующую программу поможет обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей. Также Собянин добавил, что программу реновации в столице полностью реализуют к 2032 году. По словам мэра, после 2032 года в действующую программу включат 9-ти и 12-ти этажные дома 1960-1970 годов.

Ранее Собянин пообещал ускорить строительство домов по программе реновации.

