Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собянин пообещал ускорить строительство домов по программе реновации

Собянин: выполним все обязательства, что взяли на себя по реновации
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Строительство жилых домов в рамках реализации программы реновации в Москве будет ускорено в «арифметической прогрессии». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед Московской городской думой, передает РИА Новости.

«В этом году мы построили около миллиона жилья (по программе реновации — «Газета.Ru»), в следующим году построим 2, еще через год 2,5, а через четыре — 3 миллиона. То есть, у нас будет расти в арифметической прогрессии», — сказал глава города.

Собянин подчеркнул, что власти Москвы выполнят все обязательства, которые они взяли на себя в рамках реализации программы реновации.

Также в рамках выступления Собянин рассказал, что цель Москвы состоит в том, чтобы столица стала лучшим городом Земли. Он отметил, что замедление в развитии будет означать проигрыш.

Кроме того, мэр Москвы представил депутатам Мосгордумы проект развития столицы. Как отметил глава города, городе должен продолжать поступательное развитие.

Ранее Лукашенко заявил, что завидует Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами