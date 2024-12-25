Собянин пообещал ускорить строительство домов по программе реновации

Собянин: выполним все обязательства, что взяли на себя по реновации

Строительство жилых домов в рамках реализации программы реновации в Москве будет ускорено в «арифметической прогрессии». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед Московской городской думой, передает РИА Новости.

«В этом году мы построили около миллиона жилья (по программе реновации — «Газета.Ru»), в следующим году построим 2, еще через год 2,5, а через четыре — 3 миллиона. То есть, у нас будет расти в арифметической прогрессии», — сказал глава города.

Собянин подчеркнул, что власти Москвы выполнят все обязательства, которые они взяли на себя в рамках реализации программы реновации.

Также в рамках выступления Собянин рассказал, что цель Москвы состоит в том, чтобы столица стала лучшим городом Земли. Он отметил, что замедление в развитии будет означать проигрыш.

Кроме того, мэр Москвы представил депутатам Мосгордумы проект развития столицы. Как отметил глава города, городе должен продолжать поступательное развитие.

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