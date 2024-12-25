Мэр столицы назвал мнение москвичей основой программы реновации

В программе реновации в столице мнение москвичей является основой, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

Он отметил, что превращение реновации в постоянно действующую программу поможет обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей.

Также Собянин добавил, что программу реновации в столице полностью реализуют к 2032 году.

«Выполним все обязательства, что взяли на себя по реновации. Реализация программы реновации к 2032 году не означает, что решатся все вопросы. После этого перед Москвой встанут еще более сложные задачи», — сказал он.

По словам мэра, после 2032 года в действующую программу реновации включат 9-ти и 12-ти этажные дома 1960-1970 годов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва стремится стать лучшим городом Земли.