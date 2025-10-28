Сбер оценил потери банков при отмене льгот по НДС при обслуживании карт

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что отмена льгот по уплате НДС при обслуживании банковских карт может обойтись банковскому сектору более чем в 200 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы сейчас находимся вместе с рынком в стадии уточнения предполагаемых решений в рамках Налогового кодекса, что же попадет под эти операции. Соответственно у нас сейчас есть эффект сверху, мы оцениваем в целом на рынок потенциально может быть больше 200 млрд рублей оценка сверху, но в зависимости от конкретных решений, конечно, сумма может быть намного меньше», — сказал Скворцов.

Он отметил, что после уточнения перечня налогооблагаемых операций банкам предстоит решить, будут ли они переносить новый налог на тарифы и в каком объеме. Он добавил, что в Сбере намерены изучить этот вопрос с учетом возможности применения вычетов по НДС для контрагентов. По его словам, если вычет доступен, налоговая нагрузка будет меньше, однако при его отсутствии повышение тарифов может оказаться более чувствительным, что способно привести к оттоку клиентов и снижению индекса удовлетворенности.

До этого в Госдуму внесли законопроект о налоговой реформе, которая вступает в силу с 1 января 2026 года. Основные изменения включают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, снижение порога годовой выручки предприятий на упрощенке для уплаты налога с 60 млн до 10 млн рублей, пересмотр специальных налоговых режимов, а также изменение условий применения льгот по страховым взносам.

Ранее россиян предупредили о подорожании услуг банков.