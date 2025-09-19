Стало известно, скольким россиянам хватает ежегодного отпуска

Почти половине опрошенных россиян (44,35%) хватает ежегодного отпуска в 28 дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

15,77% считают, что отпуск может быть достаточным при правильной организации, а 14,26% связывают эффективность отдыха исключительно с уровнем отпускных и нагрузкой на работе. 6,97% отметили, что восстановиться удается только при «разбивке» отпуска на части, а 6,81% признались, что 28 дней хватает едва-едва. 12,08% честно заявили, что даже в отпуске не могут полностью отключиться от дел. Среди «своих вариантов» звучали и более неожиданные мнения: «чрезмерный отдых ведет к утрате трудолюбия и потере работоспособности». Другие жаловались, что «работодатель обычно не отпускает на все 28 дней, предлагая использовать отпуск частями».

42,46% не хватает нынешнего ежегодного отпуска в 28 дней, чтобы реализовать намеченные планы.

Половина опрошенных россиян (48%) признались, что давно ждали предложений об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. 25,43% восприняли предложение спокойно, но с интересом. 8,91% отнеслись к инициативе осторожно, отметив, что «идея хорошая, но есть вопросы». 2,89% высказались в пользу дополнительных выплат вместо отдыха. 5,74% уверены, что инициатива обернется ударом по экономике, и лишь 0,8% затруднились с ответом. Нашлись и те, кому нынешнего отпуска хватает (2,08%), а 5,51% заявили, что и 28 дней они не успевают отгулять. «За год не могу вырваться больше чем на неделю. Все остальное — переработки», — отметил один из участников опроса.

Больше всего россиян использовали бы дополнительное время, чтобы провести его с семьей. На втором месте у респондентов оказалась забота о здоровье. Каждый пятый выбрал путешествия по России, а за границу собрались бы менее 6% опрошенных. При этом 7,8% честно заявили, что предпочли бы просто остаться дома. «Лишние семь дней проведу на диване и буду счастлив», — признался один из респондентов. Для остальных дополнительные дни к отпуску стали бы возможностью для подработки, дачных забот, ремонта и занятий любимыми хобби.

19,37% россиян считают, что бизнес воспримет новшество положительно, ведь сотрудники будут работать эффективнее после полноценного отдыха. Однако большинство респондентов уверены в формальном исполнении будущей нормы со стороны работодателей: 28,42% думают, что те скорее подстроятся под новые обстоятельства, чем проявят инициативу со своей стороны.

Немало и скептических прогнозов: 22,35% ждут, что компании начнут экономить на других статьях расходов, а 7,1% уверены, что в этой ситуации больше всего пострадает малый бизнес. Еще 8,94% полагают, что все «потонет» в формальностях, а 5,58% отмечают: «для крупных компаний это не станет проблемой».

Вопрос о финансах разделил россиян сильнее всего. 34,54% категорически против сокращения отпускных ради дополнительной недели отдыха. «Отдых важен, но без денег — не будет в радость», — так резюмировал мнение большинства один из респондентов. Однако 21,05% готовы принять компромисс при условии роста зарплаты в оставшееся время года. Около четверти участников готовы согласиться на небольшое сокращение выплат, лишь бы им увеличили отпуск. При этом 14,93% считают, что деньги важнее при любых раскладах, а 5,4% затруднились с выбором.

В опросе приняли участие 7 тыс. россиян.

Ранее омбудсмен по охране труда выступил против увеличения отпуска до 35 дней.