Россиян предупредили о проблемах с поставками продуктов из-за фиксации цен

АКОРТ: фиксация цен на продукты может привести к проблемам с поставками
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В случае фиксации в России цен на продовольствие в долгосрочных контрактах это может привести к проблемам с поставками соответствующих товаров. Об этом предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме, направленном на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, пишет газета «Известия».

По данным издания, беспокойство ретейлеров вызвали поправки, которые было предложено внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Меры должны законодательно закрепить долю прямых договоров с фиксированной ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары.

Представители ассоциации в качестве примера приводят прошлогодние резкие колебания цен на гречку, сахар, подсолнечное масло и яйца. Авторы обращения подчеркнули, что подобная инициатива труднопрогнозируема и не поддается регулированию. Они добавили, что попытки зафиксировать цены могут обернуться перетоком объемов регулируемой продукции на «серый» рынок.

«В связи с этим цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики), представляется недостижимой», — добавили в АКОРТ.

До этого управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что если на полке в супермаркете указана одна цена, а на кассе выясняется, что она выше, — это нарушение прав потребителя. По его словам, стоит помнить, что цена на товаре, размещенном на полке, является публичной офертой, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на алкоголь к Новому году.

