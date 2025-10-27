На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам стали выдавать зарплату наличными

В каждой четвертой опрошенной компании России зарплату выдают наличными
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В каждой четвертой опрошенной российской компании (27,4%) сотрудники получают зарплату наличным расчетом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия» (есть у «Газеты.Ru»).

Примерно в каждой 20-й организации (5,5%) работники получают деньги на банковский счет, но хотели бы получать их наличными.

Около трети опрошенных компаний готовы организовать выплаты сотрудникам наличными через кассу.

Многие опрошенные (28,1%) сообщили, что сотрудники их компаний опасаются получать зарплату на карту из-за возможных блокировок и других неприятностей со стороны банков. Работники 24% компаний привыкли к «живым» деньгам, а сотрудники 21,3% организаций боятся мошенников и утечки данных.

Сотрудники практически каждой четвертой опрошенной компании сталкивались с блокировкой счетов из-за личных переводов в том или ином виде. Так, 8,3% респондентов сообщили, что банки блокировали лично их счета, у 11,4% опрошенных есть коллеги и друзья, которым блокировали счета, а 4,5% ответили, что банк отправлял запросы для уточнения цели перевода.

Тем не менее у 64,4% из числа тех, кто так или иначе сталкивался с блокировками, счет был разблокирован банком на следующий же день.

Более трети участников опроса всегда пишут назначение платежа при личном переводе. При этом больше половины из них пишут реальные причины перевода, остальные — придумывают безопасные варианты (например, «возврат долга», «на день рождения», «на еду»).

«Владельцы банковских карт будут чаще сталкиваться с блокировками. Банки в этом году усилили контроль за переводами физлиц. С августа ЦБ расширил список сомнительных операций, которые должны быть приостановлены до выяснения обстоятельств. К сомнительным транзакциям теперь относятся, в частности, переводы физлицам, не связанные с зарплатой. Изменения направлены на борьбу с обналичкой, мошенничеством, финансированием преступлений и уклонением от уплаты налогов. Владельцы карт уже сталкиваются с последствиями такого контроля: в компаниях сообщают о неожиданных блокировках из-за переводов самому себе», — отметила эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко.

В опросе приняли участие более 500 российских компаний.

Ранее сообщалось, что более 10% опрошенных россиян перешли на наличные из-за проблем со счетами.

