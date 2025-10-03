Россия за девять месяцев сократила поставки СПГ в Европу

Россия за девять месяцев на 7% сократила поставки СПГ в Европу

Поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году. В сентябре СПГ из Россию в Европу было поставлено в объеме 1,1 млрд куб. м (на уровне августа) против 1,55 млрд куб. м в сентябре прошлого года.

Поставки СПГ в Евросоюз с американского направления (Соединенные Штаты и Тринидад и Тобаго) по итогам сентября увеличились на 16% по сравнению с августом — до 7,9 млрд куб. м. В январе — сентябре импорт ЕС газа из этих стран поднялся на 57% — до 65,3 млрд куб. м.

Около 15,3 млрд куб. м СПГ за девять месяцев поставили в страны Европы из Африки, 8,5 млрд куб. м — с Ближнего Востока.

Суммарный импорт СПГ Европой в сентябре, по данным Bruegel, составил 11,6 млрд куб. м. Это на 15% больше показателя августа и на 50% выше, чем в 2024 году. С начала года закупки СПГ странами Европейского союза выросли на 27% — до 107,9 млрд куб. м.

19 сентября ирландский журналист Брайан Макдональд написал, что под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.