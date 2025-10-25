«Зеленые» предложили запретить продажу воды за рубеж

РИА Новости: партия «Зеленых» предложила запретить продажу воды из РФ за рубеж

Российская экологическая партия «Зеленые» выступила против продажи российской воды за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.

В партии уточнили, что водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения внутренних проблем.

«Вода – стратегический ресурс, от которого, наравне с энергетикой, зависит выживание людей и развитие страны», — поделился член федерального совета «Зеленых», эксперт по климатической политике Игорь Алабужин.

Он добавил, что водный кризис усиливается на юге европейской части России, где расположены два главных очага опустынивания в мире. Также под угрозой находится Донбасс.

Председатель Научного совета РАН «Водные ресурсы суши», член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян подержал идею «Зеленых» об использовании полимерных труб для переброски воды в регионы, страдающие от засухи.

Данилов-Данильян уточнил, что «начал [бы] с переброски воды из Северной Двины и Печоры в Донецк».

30 сентября председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон сообщил, что сибирские ученые обнаружили водоносные слои под Донецком, это может помочь снять с города водную блокаду. Анализ воды из некоторых источников показал ее пригодность к использованию для технических нужд в шахтах — при применении стандартных систем доработки.

Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает вопрос о строительстве новой нитки водовода Дон — Донбасс.