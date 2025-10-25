На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Зеленые» предложили запретить продажу воды за рубеж

РИА Новости: партия «Зеленых» предложила запретить продажу воды из РФ за рубеж
true
true
true
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российская экологическая партия «Зеленые» выступила против продажи российской воды за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.

В партии уточнили, что водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения внутренних проблем.

«Вода – стратегический ресурс, от которого, наравне с энергетикой, зависит выживание людей и развитие страны», — поделился член федерального совета «Зеленых», эксперт по климатической политике Игорь Алабужин.

Он добавил, что водный кризис усиливается на юге европейской части России, где расположены два главных очага опустынивания в мире. Также под угрозой находится Донбасс.

Председатель Научного совета РАН «Водные ресурсы суши», член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян подержал идею «Зеленых» об использовании полимерных труб для переброски воды в регионы, страдающие от засухи.

Данилов-Данильян уточнил, что «начал [бы] с переброски воды из Северной Двины и Печоры в Донецк».

30 сентября председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон сообщил, что сибирские ученые обнаружили водоносные слои под Донецком, это может помочь снять с города водную блокаду. Анализ воды из некоторых источников показал ее пригодность к использованию для технических нужд в шахтах — при применении стандартных систем доработки.

Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает вопрос о строительстве новой нитки водовода Дон — Донбасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами