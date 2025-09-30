На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли водоносные слои под Донецком

В РАН заявили, что водоносные слои под Донецком помогут снять водную блокаду
true
true
true
close
kei907/Shutterstock/FOTODOM

Сибирские ученые обнаружили водоносные слои под Донецком, это может помочь снять с города водную блокаду. Об этом заявил председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, передает РИА Новости.

«Мы направили туда специалистов (попросили, и они поехали) одного из наших институтов, которые могут делать диагностику состояния водоносных слоев под землей. Они нашли там воду», — рассказал специалист.

Он отметив, что анализ воды из некоторых источников показал ее пригодность к использованию для технических нужд в шахтах — при применении стандартных систем доработки.

Пармон выразил надежду, что в ближайшее время будет рассмотрена возможность использования обнаруженной воды для обеспечения нужд Донецка.

В 2014 году Украина прекратила подачу воды в Донецк, что вызвало гуманитарную проблему. Для обеспечения водой городов Донецкой агломерации был построен водовод из реки Дон, однако воды все равно не хватает.

4 августа 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным назвал проблему с водоснабжением первой среди актуальных. В своем докладе Пушилин заявил, что потери воды в республике достигают 60% из-за износа труб и других причин.

Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает вопрос о строительстве новой нитки водовода Дон — Донбасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами