Ученые нашли водоносные слои под Донецком

В РАН заявили, что водоносные слои под Донецком помогут снять водную блокаду

Сибирские ученые обнаружили водоносные слои под Донецком, это может помочь снять с города водную блокаду. Об этом заявил председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, передает РИА Новости.

«Мы направили туда специалистов (попросили, и они поехали) одного из наших институтов, которые могут делать диагностику состояния водоносных слоев под землей. Они нашли там воду», — рассказал специалист.

Он отметив, что анализ воды из некоторых источников показал ее пригодность к использованию для технических нужд в шахтах — при применении стандартных систем доработки.

Пармон выразил надежду, что в ближайшее время будет рассмотрена возможность использования обнаруженной воды для обеспечения нужд Донецка.

В 2014 году Украина прекратила подачу воды в Донецк, что вызвало гуманитарную проблему. Для обеспечения водой городов Донецкой агломерации был построен водовод из реки Дон, однако воды все равно не хватает.

4 августа 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным назвал проблему с водоснабжением первой среди актуальных. В своем докладе Пушилин заявил, что потери воды в республике достигают 60% из-за износа труб и других причин.

Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает вопрос о строительстве новой нитки водовода Дон — Донбасс.