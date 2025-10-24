Экономист заявил, что магазины в «черную пятницу» продают «залежавшиеся товары»

Компании в «черную пятницу» снижают наценку на залежавшиеся товары – это может быть выгодно, но не стоит покупать ненужные вещи в дом, заявил «Газете.Ru» профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.

«Конечно, «черная пятница» — это маркетинг. И когда есть залежавшиеся товары, компания проводит такую акцию. Не знаю, как благотворительная, не благотворительная, она начинает распродажу со скидками. Компания, продавая со скидками, себя в накладе не оставит, потому что скидка все равно в пределах той наценки, которую делает магазин, закупая товар у оптовиков, а продавая в розницу, магазин делает свою наценку. И потом на сайте делает скидку, этим надо пользоваться», — считает экономист.

Экономист посоветовал не перебирать россиянам с покупкой техники. По его словам, покупать товары нужно тогда, когда они нужны в быту.

«Я лично никогда не пользуюсь, потому что покупаю товар тогда, когда он мне необходим, а не потому, что сегодня «черная пятница». К сожалению, есть некоторые товарищи, которые говорят: «Черная пятница», вот она, дешевизна» и начинают покупать не то, что им нужно, если цена хорошая, выгодная. Иногда в «черную пятницу» люди перебирают с этими покупками. А в принципе, во всем мире «черная пятница» распространена, она есть, люди этими скидками пользуются. Единственное, надо просто разумно брать то, что тебе нужно. А не то, что тебе кажется, что это сегодня дешево», — сказал он.

«Черная пятница» пройдет в российских магазинах с 29 октября по 1 ноября. Некоторые компании устанавливают свои сроки, но как правило, они всегда приходятся на конец осени.

Ранее в «Детском мире» заявили, что не ждут подорожания игрушек после новых санкций ЕС.