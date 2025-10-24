Россиянам рассказали, ждать ли кризиса из-за новых санкций

В России скорее стоит ожидать не классического «кризиса» с резким обвалом, а периода стагнации или очень низкого роста экономики (стагфляции) из-за новых санкций ЕС и США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Стагнация или стагфляция будут обусловлены структурными ограничениями (санкции, нехватка технологий и рабочей силы) и постоянным давлением на сырьевые доходы. Уменьшение нефтегазовых доходов, безусловно, усилит инфляционное давление и может потребовать от властей сложных бюджетных решений, но макроэкономическая политика, вероятно, будет направлена на избежание резких потрясений. В краткосрочной перспективе цены на нефть остаются достаточно высокими для стабильности, но долгосрочные риски снижения доходов сохраняются», — отметил Трепольский.

По его словам, опасения по поводу падения нефтегазовых доходов имеют под собой основание. Российский бюджет по-прежнему значительно зависит от экспорта углеводородов, хотя доля ненефтегазовых доходов растет, пояснил эксперт. По его мнению, проблема не только в цене, но и в объемах экспорта и дисконте на российскую нефть относительно мировых эталонов. Потеря значительной части европейского рынка сбыта для газа и нефти (даже при перенаправлении потоков в Азию) создает долгосрочное давление на доходы, уточнил финансист. Кроме того, на бюджет влияют такие факторы, как курс рубля (слабый рубль увеличивает рублевый эквивалент валютной выручки) и механизмы ценовых потолков, добавил Трепольский.

Если цены на нефть и газ резко упадут, это немедленно отразится на дефиците федерального бюджета, констатировал эксперт.

Однако российская финансовая система имеет достаточный запас прочности и адаптационный механизм в виде бюджетного правила: отсечение сверхдоходов и использование средств Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, подчеркнул Трепольский. Вероятнее всего, Россия будет стремиться сохранить макроэкономическую стабильность, но это может быть достигнуто за счет увеличения госдолга, «мягкой» девальвации рубля (что компенсирует падение цен), а также сокращения или перераспределения бюджетных расходов, заключил финансист.

22 октября 2025 года Вашингтон ввел ограничения против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Меры предполагают блокировку активов на территории США и запрет для американских компаний и граждан на любые сделки с этими структурами и их «дочками». Отдельно минфин США предупредил о риске вторичных санкций для иностранных финансовых организаций, которые продолжат взаимодействовать с «Роснефтью» и «Лукойлом».

Евросоюз согласовал 19-й пакет ограничительных мер в отношении России. Он включает поэтапный отказ от импорта российского СПГ: краткосрочные контракты прекращаются через шесть месяцев, долгосрочные — с 1 января 2027 года. В санкционные списки добавлены еще 117 судов, задействованных в «теневом» танкерном флоте, — общее число таких единиц достигло 558. Дополнительно вводятся ограничения на перемещения российских дипломатов, а также меры в адрес ряда банков из Казахстана и Белоруссии, которых в Брюсселе считают участниками экспорта из РФ и схем обхода санкций. Параллельно на саммите обсуждается использование порядка $225 млрд замороженных российских активов (в основном размещенных в Бельгии) для финансирования помощи Украине.

