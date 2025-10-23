В России допустили расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Мосягин: льготную ипотеку могут расширить на семьи с детьми до 14 лет в 2026 году

С вероятностью 60% в России расширят льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет в конце 2025 года или в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин. Он назвал условия для реализации этого сценария.

«Снижение ключевой ставки ЦБ — это ключевое условие для реализации данного сценария. Значимое и устойчивое снижение ставки (хотя бы до уровня 10—11% или ниже) резко удешевит для бюджета субсидирование процентной разницы по новым кредитам. Без этого расширение будет слишком тяжелой нагрузкой. Нужны позитивные сигналы по наполняемости бюджета – рост нефтегазовых доходов (при стабильных или растущих ценах), увеличение ненефтегазовых поступлений, успешное размещение госдолга на приемлемых условиях. Это создаст фискальное пространство для маневра», — отметил Мосягин.

Он добавил, что правительству необходимо обеспечить управляемость и предсказуемость затрат на существующие льготные ипотечные программы. Резкий рост их объема также может помешать расширению, добавил экономист.

По мнению Мосягина, власти, вероятно, будут анализировать, насколько действующие меры по ипотеке уже стимулируют рождаемость и поддержку семей. Если эффект признается значимым, а целевая группа до 14 лет рассматривается как критически важная для демографии, это добавит аргументов за расширение, несмотря на затраты, подчеркнул эксперт.

Он констатировал, что исходное поручение президента указывает на приоритетность темы. После выполнения ключевых технико-экономических условий (снижение ставки, улучшение бюджета) политическое решение о расширении может быть принято достаточно оперативно, особенно в преддверии электорального цикла 2026-2027 годов, уточнил экономист.

«Наиболее реалистичным сценарием видится потенциальное включение семей с детьми до 14 лет в программу не раньше конца 2025 года, а скорее в 2026 году, при условии выполнения ключевых макроэкономических предпосылок, прежде всего — снижения ключевой ставки ЦБ. Без этого шага расширение программы в текущих бюджетных условиях маловероятно. Ближайшие квартальные отчеты по доходам бюджета и решения ЦБ будут ключевыми индикаторами», — заключил Мосягин.

Ранее введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет отложили.