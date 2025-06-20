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Введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет отложили

Минфин не поддержал расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что власти отложили решение о введении льготной ипотеки для семей с детьми в возрасте до 14 лет включительно. Его слова приводит РБК.

По его словам, в настоящее время, когда ставка высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы.

«Пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе, и он справедливо не поддерживает, потому что бюджет сегодня уже сформирован, он напряженный», — заявил Хуснуллин.

По его словам, власти могут вернуться к решению этого вопроса, когда ключевая ставка снизится.

В начале июня Хуснуллин заявил, что ввода жилья в России в 2027 году либо не будет, либо его объемы могут сократиться до 30%. Он отметил, что существует «серьезная, нехорошая тенденция», связанная с остановкой новых проектов в строительной сфере.

Ранее стало известно, кто в России берет ипотеку под 20% годовых.

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