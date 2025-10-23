Россияне стали заметно чаще покупать кофе навынос

Покупки россиянами кофе навынос выросли почти в пять раз за три года

Покупки россиянами кофе навынос выросли в 4,5 раза за последние три года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Сладкая жизнь» (в нее входит компания «Спар Миддл Волга», управляющая сетями Spar и Eurospar).



«Основной пик покупок кофе приходится на временной период с 7 до 10 утра (30%), на ночные после 00 часов — 2%. Чаще всего с кофе приобретаются готовая еда, выпечка, пицца, фрукты. На потребление напитка с полноценным завтраком или обедом в зонах приема пищи супермаркетов приходится 45% от общего объема», — отметили в пресс-службе.



Там добавили, что по возрастным сегментам самыми большими любителями совмещать кофе с походом в магазин являются люди в возрасте 30—50 лет.

Средняя цена чашки кофе навынос в России , по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», во втором квартале 2025 года составила примерно 197 рублей (+12% за год). По данным сервиса T-Payc, средний чек покупки кофе с собой достиг 301 рубля (+15% в годовом выражении).

По прогнозу гендиректора «Лалибела Кофе» Дмитрия Гущина, кофе в упаковках в российских магазинах подорожает на 20—25% в 2026 году.

Ранее зумеры стали заказывать кофе на кокосовом молоке, чтобы выделиться.